Названы 3 самых редких вида морских млекопитающих

Иногда это небольшое морское млекопитающее еще называют «маленькой коровой». Оно живет в мелководных лагунах с тёмной водой, расположенных вдоль береговой линии северной Калифорнии. Калифорнийская морская свинья так любит мель, что ее спина часто торчит из воды.
Повадки этого вида морской свиньи неторопливы: она плавает и кормится медленно, а выныривая из воды, громко пыхтит. В то же время это очень пугливое животное, которое избегает лодок и людей. Замечают «маленькую корову» крайне редко. По последним оценкам ученых, представителей этого вида осталось менее 10 особей.
В северных регионах Атлантического океана живет не более 300 особей северного гладкого кита. Эти красавцы черного цвета вырастают в среднем до 13−16 метров при массе около 100 тонн, но случаются и гиганты до 21 метра в длину.
Как у всех гладких китов, у северного вида отсутствует спинной плавник. А вот на голове у них часто можно увидеть белую «шапку» — скопления мелких морских организмов, паразитирующих на этих животных.
На каждой стороне пасти кита находятся около 300 усов. Ворвань может составлять до 40% общей массы тела. В этом отношении североатлантический гладкий кит — рекордсмен среди всех китов.
В летние месяцы этих животных замечают в субполярных регионах, а зимой киты перемещаются в умеренные широты.
Эти редкие морские млекопитающие обитают в тропических водах вблизи побережья Западной Африки. Данных о них чрезвычайно мало. Известно, что это достаточно крупные животные, вырастающие от 1,2 до 2,5 метра в длину при весе от 75 до 150 кг. Они умеют выпрыгивать из воды на высоту больше метра.
Западноафриканские дельфины известны своим необычным спинным плавником. Длиной около 15 см, он создает своеобразный горб. Окрас западноафриканских дельфинов меняется с возрастом. Молодые дельфины светло-кремовые, а с возрастом становятся серыми. Эти животные путешествуют и кормятся в одиночку, а в стаи объединяются очень редко.
В 2017 году западноафриканских дельфинов внесли в Красный список исчезающих видов МСОП. Животные гибнут, попадая в рыболовные сети, или остаются без еды из-за чрезмерного вылова рыбы.
Анна Лысенко по материалам Красного списка МСОП