12:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Московском зоопарке завели «пингвина-шпиона» (видео)
Он «внедрился» в стаю и стал снимать видео под прикрытием.
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Чтобы понаблюдать за повадками папуанских пингвинов вблизи, в Московском зоопарке создали из папье-маше чучело птицы, внутри которой разместили видеокамеру.
В ролике пингвины окружили чучело и начали стрекотать, знакомясь с новичком.
«Сначала доверчивые птицы начали общаться с “сородичем”, будучи введены в заблуждение мастерским камуфляжем. Однако вскоре их наивность вдребезги разбилась о тот факт, что гость не отвечает им взаимностью. Стоит себе и стоит. И все», — рассказали сотрудники зоопарка.
Поскольку пингвины не очень активно взаимодействовали со «шпионом», специалисты решили, что следующий «агент 007» должен быть активнее.
«К примеру, двигаться. Или говорить», — пошутили в зоопарке.
Анна Лысенко