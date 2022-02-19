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12:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Московском зоопарке завели «пингвина-шпиона» (видео)

Он «внедрился» в стаю и стал снимать видео под прикрытием.

Чтобы понаблюдать за повадками папуанских пингвинов вблизи, в Московском зоопарке создали из папье-маше чучело птицы, внутри которой разместили видеокамеру.

В ролике пингвины окружили чучело и начали стрекотать, знакомясь с новичком.

«Сначала доверчивые птицы начали общаться с “сородичем”, будучи введены в заблуждение мастерским камуфляжем. Однако вскоре их наивность вдребезги разбилась о тот факт, что гость не отвечает им взаимностью. Стоит себе и стоит. И все», — рассказали сотрудники зоопарка.

Поскольку пингвины не очень активно взаимодействовали со «шпионом», специалисты решили, что следующий «агент 007» должен быть активнее.

«К примеру, двигаться. Или говорить», — пошутили в зоопарке.

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