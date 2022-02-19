15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: вино содержит больше сахара, чем пончик
По калорийности алкоголь уступает только жирам.
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В двух бокалах вина содержится максимально допустимая суточная норма сахара для человека. Это даже больше, чем в покрытом сахарной глазурью пончике, заявили члены британского альянса Alcohol Health Alliance UK в своем новом отчете.
Эта структура объединяет более 50 неправительственных организаций, которые продвигают политику за сокращение потребления алкоголя.
Исследователи постоянно предупреждают о чрезмерном содержании сахара в сладких безалкогольных напитках. Под их влиянием в 2018 году правительство Великобритании даже ввело «налог на сахар». С производителей сладких напитков стали взимать сбор в размере до 24 пенсов (больше 25 рублей) за литр напитка, если он содержит восемь граммов сахара на 100 миллилитров. Так страна пытается бороться с детским ожирением.
Но вопросу, сколько сахара содержится в алкоголе, уделяется гораздо меньше внимания, говорят в Альянсе.
В отчете специалисты утверждают, что некоторые вина содержат до 59 граммов сахара на бутылку объемом 750 мл. Это означает что один большой стакан вина объемом в треть бутылки может содержать почти 20 граммов сахара.
По калорийности алкоголь уступает только жирам, напоминают ученые.
Анна Лысенко