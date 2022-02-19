16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Искатель металла из Англии нашел «магическую» золотую брошь
Амулет должен был защищать хозяина или хозяйку от лихорадки и нечистой силы.
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В британском Уилтшире искатель металла обнаружил золотую брошь возрастом около 800 лет с выгравированной молитвой на латыни и магической формулой на иврите.
Исследователи, изучившие ценный артефакт, считают, что брошь должна была «защищать» хозяина от болезней и происков нечистой силы, сообщает Live Science.
Латинская надпись на украшении отсылает к знаменитой католической молитве «Аве Мария»: «Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус».
Аббревиатура AGLA внутри расшифровывается как Atha Gebir Leilam Adonai, что в переводе означает «Ты силен навеки, Господи». На самом деле это фрагмент еврейской молитвы, но слово AGLA часто встречается в средневековых заговорах. Например, в Германии его наносили на амулеты для защиты от пожара, а в Великобритании — на кресты и другие украшения против лихорадки.
Такое сочетание «религии» и «магии» довольно типично для Средневековья, говорит профессор религиоведения Северо-Западного университета Ричард Кикхефер в комментарии изданию. Согласно представлениям тех времен, оно должно было придать броши-амулету еще большую «силу».
Учитывая небольшой размер броши и упоминание Девы Марии, этот артефакт мог принадлежать богатой женщине.
Найденное украшение, скорее всего, будет передано в местный музей.
Анна Лысенко