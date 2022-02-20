11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 7 малоизвестных фактов о Курте Кобейне
55 лет назад в США родился один из культовых музыкантов второй половины ХХ века — Курт Кобейн. Вот несколько интересных и малоизвестных фактов о лидере «Нирваны».
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По словам Курта Кобейна, группа выбрала название «Нирвана», так как он хотел, чтобы оно звучало «мило и красиво», а не «грубо, непристойно или панк-роково».
Кобейн играл на гитаре левой рукой, а на барабанах — правой.
Кобейн написал свой знаменитый хит вместе с Кристом Новоселичем и Дейвом Гролом. Песня буквально сразу стала популярной, а новый альбом «Нирваны» под названием «Nevermind» занял верхние строчки во многих музыкальных чартах 1992 года.
«Smells Like Teen Spirit» стали требовать на всех концертах и выступлениях группы, и в конце концов она так надоела Кобейну, что он даже перестал включать ее в свои последние концерты, а если исполнял, то вырезал из нее целые куски или перекручивал текст.
В песнях «Нирваны» есть частые отсылки к анатомии. Кобейн увлекался строением тела человека. В одном из интервью он рассказал, как нашел в торговом центре магазин медицинских принадлежностей и скупил в нем все модели эмбрионов, какие нашел. Позже фотографию с этими моделями, разложенными на полу в гостиной музыканта, использовали для задней обложки альбома In Utero.
Перед выходом дебютного альбома «Bleach» о «Нирване» опубликовали статью, в которой имя Курта было написано с опечаткой — Курдт. С того времени Курт часто называл себя Курдтом, особенно когда был не в духе. Так же он подписывал свои записи в дневнике.
По словам его бывшей девушки — той самой, о которой якобы была написана «About A Girl», — Курт весил около 54 кг и никак не мог прибавить в весе. В старших классах его высмеивали за худобу, и Кобейн начал носить многослойную одежду, чтобы скрыть фигуру. Он часто одевался так и во взрослой жизни, даже в жаркую погоду.
Покончив с собой в 27-летнем возрасте, Кобейн присоединился к Клубу 27. Так называют влиятельных музыкантов, умерших в 27 лет при загадочных или трагических обстоятельствах.
К Клубу «принадлежат» основатель группы «The Rolling Stones» Брайан Джонс, «лучший гитарист в истории рок-музыки» Джими Хендрикс, одна из лучших блюзовых певиц Дженис Джоплин, лидер группы «The Doors» Джим Моррисон, R&B-, джаз- и соул-певица Эми Уайнхаус и другие.
Анна Лысенко