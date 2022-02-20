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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США получила в подарок лотерейный билет и выиграла 10 миллионов

Сперва она скептически отнеслась к сюрпризу от мужа.

Источник: AP 2022

Мария Чикас из американского городка Хеймаркет получила от мужа на День святого Валентина лотерейный билет и не особо обрадовалась такому сюрпризу.

«Я думала, он шутит», — сказал Чикас. Женщина не верила, что сможет выиграть хотя бы 20 долларов, не говоря уже о большей сумме.

Однако несколько дней спустя, когда появились выигрышные номера, оказалось, что женщина сорвала джекпот в размере 10 миллионов долларов, сообщает UPI.

Американские СМИ не уточняют, как победительница намерена распорядиться деньгами. Но стало известно, что магазин, который продал выигрышный билет, получил от лотереи бонус в размере 50 тысяч долларов.

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