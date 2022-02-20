13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США получила в подарок лотерейный билет и выиграла 10 миллионов
Сперва она скептически отнеслась к сюрпризу от мужа.
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Мария Чикас из американского городка Хеймаркет получила от мужа на День святого Валентина лотерейный билет и не особо обрадовалась такому сюрпризу.
«Я думала, он шутит», — сказал Чикас. Женщина не верила, что сможет выиграть хотя бы 20 долларов, не говоря уже о большей сумме.
Однако несколько дней спустя, когда появились выигрышные номера, оказалось, что женщина сорвала джекпот в размере 10 миллионов долларов, сообщает UPI.
Американские СМИ не уточняют, как победительница намерена распорядиться деньгами. Но стало известно, что магазин, который продал выигрышный билет, получил от лотереи бонус в размере 50 тысяч долларов.
Анна Лысенко