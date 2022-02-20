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14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Непростая посадка самолета в шторм попала на видео в Лондоне

Мастерство пилотов вызвало восторг у зрителей.

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Пользователи Сети массово делятся видео посадки пассажирского самолета в лондонском аэропорту «Хитроу» во время шторма «Юнис».

В ролике самолет борется со штормовым ветром, немного кренясь то в одну, то в другую сторону. До последнего момента не понятно, решатся ли пилоты посадить судно или отправятся на второй круг. В конце концов им удается выровнять самолет и приземлиться.

Видео распространил канал Big Jet TV, транслирующий приземления самолетов. За непростой посадкой в прямом эфире наблюдали около 200 тысяч человек. С тех пор ролик посмотрели уже больше 7,2 млн раз.

«Как человек, который боится летать, я по-настоящему оценил мастерство пилотов», — пишет один из комментаторов под видеороликом.

«Пилотам этих самолетов нужно отдать должное за их невероятный талант. Смотреть, как самолеты летят боком и затем приземляются, было невероятно. Снимаю шляпу», — комментирует один из зрителей.

Шторм «Юнис» обрушился на Европу в пятницу, 18 февраля. В Бельгии, Нидерландах, Германии, Польше, Ирландии и Великобритании погибли по меньшей мере 16 человек. Миллионы домов и предприятий остались без электроэнергии, транспортное сообщение было нарушено. Во время шторма были зафиксированы порывы ветра до 200 км/ч.

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