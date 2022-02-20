16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили происхождение «космического» кинжала Тутанхамона
Химический анализ и древние глиняные таблички помогли узнать «родину» уникального артефакта.
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Кинжал из метеоритного железа, который был похоронен вместе с Тутанхамоном, выковали на границе Турции и Сирии, считают японские исследователи.
Этот необычный артефакт длиной около 30 см нашли, когда вскрыли погребальную камеру египетского фараона в 1920-х годах. Исследователей озадачило, что его лезвие было железным, хотя железный век начался только через столетие после смерти Тутанхамона.
Археологи и раньше находили железные предметы, изготовленные задолго до массового распространения железа. Это были ценнейшие ритуальные и статусные артефакты, принадлежавшие царям. Например, в гробнице Тутанхамона также хранился железный браслет и подголовник.
Ученые предположили, что первыми источниками железа для этих изделий были метеориты. Исследование 2016 года подтвердило, что кинжал Тутанхамона был изготовлен из метеоритного железа, однако, где и как он был выкован, оставалось загадкой.
Присутствие сульфида железа (темные пятна на лезвии), а также особый узор материала, заметный на рентгеновских снимках, указали на то, что кинжал был выкован при относительно низкой температуре — менее 950 градусов по Цельсию. Но химический анализ так и не дал ответа на то, где именно его создали.
Тогда команда изучила глиняные таблички возрастом 3400 лет, известные как Амарнский архив. Это дипломатическая переписка между правительством Древнего Египта и его представителями в Восточном Средиземноморье, а также царями Вавилонии, Хатти, Митанни и Ассирии.
В письмах они нашли упоминание о редком железном кинжале в золотых ножнах, который был подарен деду Тутанхамона Аменхотепу III царем государства Митанни. Сейчас это область на границе Турции и Сирии. Подарок был сделан в честь женитьбы фараона на дочери царя.
Возможно, «космический» кинжал Тутанхамона был семейной реликвией, полученной из-за границы. Анализ исследователей также показал, что драгоценные камни в рукояти кинжала были прикреплены известковой штукатуркой, которая широко использовалась в Митанни.
Анна Лысенко