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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили происхождение «космического» кинжала Тутанхамона

Химический анализ и древние глиняные таблички помогли узнать «родину» уникального артефакта.

Источник: T. Matsui et al./Meteorit. Planet. Sci

Кинжал из метеоритного железа, который был похоронен вместе с Тутанхамоном, выковали на границе Турции и Сирии, считают японские исследователи.

Этот необычный артефакт длиной около 30 см нашли, когда вскрыли погребальную камеру египетского фараона в 1920-х годах. Исследователей озадачило, что его лезвие было железным, хотя железный век начался только через столетие после смерти Тутанхамона.

Археологи и раньше находили железные предметы, изготовленные задолго до массового распространения железа. Это были ценнейшие ритуальные и статусные артефакты, принадлежавшие царям. Например, в гробнице Тутанхамона также хранился железный браслет и подголовник.

Ученые предположили, что первыми источниками железа для этих изделий были метеориты. Исследование 2016 года подтвердило, что кинжал Тутанхамона был изготовлен из метеоритного железа, однако, где и как он был выкован, оставалось загадкой.

В новом исследовании ученые из Технологического института Тиба в Японии изучили состав кинжала с помощью рентгеновских лучей и выявили концентрации железа, никеля, марганца и кобальта. В почерневших пятнах на лезвии нашли серу, хлор, кальций и цинк. Оказалось, что кинжал был сделан из октаэдрита — наиболее распространенного класса железных метеоритов.

Присутствие сульфида железа (темные пятна на лезвии), а также особый узор материала, заметный на рентгеновских снимках, указали на то, что кинжал был выкован при относительно низкой температуре — менее 950 градусов по Цельсию. Но химический анализ так и не дал ответа на то, где именно его создали.

Тогда команда изучила глиняные таблички возрастом 3400 лет, известные как Амарнский архив. Это дипломатическая переписка между правительством Древнего Египта и его представителями в Восточном Средиземноморье, а также царями Вавилонии, Хатти, Митанни и Ассирии.

В письмах они нашли упоминание о редком железном кинжале в золотых ножнах, который был подарен деду Тутанхамона Аменхотепу III царем государства Митанни. Сейчас это область на границе Турции и Сирии. Подарок был сделан в честь женитьбы фараона на дочери царя.

Возможно, «космический» кинжал Тутанхамона был семейной реликвией, полученной из-за границы. Анализ исследователей также показал, что драгоценные камни в рукояти кинжала были прикреплены известковой штукатуркой, которая широко использовалась в Митанни.

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Анна Лысенко

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