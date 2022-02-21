Британские археологи обнаружили в древнем мавзолее нелегальную серебряную мастерскую

Археологи из Великобритании при раскопках на ферме Грейндж в Джиллингеме, графство Кент, обнаружили 15 килограмм глета — оксида свинца и побочного продукта добычи серебра — что говорит о том, что в этом месте плавили металл, чтобы получить из него драгоценный материал.
По словам специалистов, глет был обнаружен на территории древнего мавзолея, и это самое большое количество материала, когда-либо обнаруженное на стоянке римской Британии.
Ученые отмечают, что добыча металла происходила в одном конце каменного здания, где в центре помещения располагались камины, а другая половина дома использовалась как обычный дом. Исследователи говорят, что, вероятно, там жила статусная и большая семья, так как здание имело два или три этажа, а внутри было найдено множество артефактов, в том числе драгоценностей.
Поскольку в 3-м и 4-м веках в римском мире экономика строилась на золоте и серебре, контроль над этими металлами был тесно связан с имперским налогообложением и серьезно контролировался властями, а потому подобные серебряные «фабрики» были крупными, широко известными и располагались в основном в больших городах и поселениях.
Исследователи считают, что получение серебра и изготовление серебряных изделий в найденном мавзолее, скорее всего, происходило незаконно.
Помимо серебрянной мастерской археологи обнаружили под зданием свинцовый гроб с останками пожилой статусной женщины, которая, как полагают ученые, могла быть главой местного клана. Проведенные анализы показали, что женщина была местной и страдала остеоартрозом, при этом она дожила до преклонных лет и была похоронена с почестями.
На месте мавзолея археологи также обнаружили 453 римские монеты, 20 тысяч фрагментов керамики весом в четверть тонны и 8 тысяч костей животных. Сообщается, что раскопки на этом месте велись почти 15 лет, однако гроб и серебряную мастерскую ученые обнаружили лишь сейчас.
Самые ранние свидетельства существования фермы Грейндж относятся к позднему железному веку, около 100 года до нашей эры. В конце первого века нашей эры это место превратилось в небольшое римское сельское поселение, которое просуществовало до 5 века нашей эры, после чего было заброшено. В 1086 году эти земли перешли в собственность епископу Одо из Байо, сводному брату Вильгельма Завоевателя.
Первые артефакты времен римской империи были найдены на ферме Грейндж в 2005 году. С 2006 года там начались плановые раскопки, сообщает Daily Mail.