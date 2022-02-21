17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый большой в мире паук приехал в Великобританию в контейнере из Китая
Он проехал около восьми тысяч километров.
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Гигантский крабовый паук, который может достигать 30 сантиметров в размахе лап и считается самым большим пауком в мире, был случайно обнаружен в середине февраля в транспортном контейнере в британском городе Халл. Родиной этих пауков-охотников, которые поедают ящериц и птиц, является Азия, Австралия, Африка, Средиземноморский бассейн и Америка, а потому увидеть такого гостя в Великобритании никто не ожидал.
Сообщается, что найденный ядовитый паук был молодым, а потому в длину достигал лишь 6 сантиметров. Он почти месяц провел в контейнере, путешествуя из Китая.
Сотрудники транспортной компании, обнаружившие необычного «туриста», не стали самостоятельно его ловить, а вызвали на помощь сотрудников Королевского общества по жестокому обращению с животными. Специалисты быстро отловили паука и доставили его в специализированный центр. Скорее всего, позже его передадут в местный зоопарк.
Поскольку эти пауки не являются коренными обитателями Великобритании, их выпуск в дикую природу (случайно или умышленно) считается правонарушением и грозит крупным штрафом, пишет The Mirror.
Екатерина Гура