13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Архитектура Казахстана и ветряные турбины Литвы попали на лучшие фото года
Выбраны лучшие фотографии года по версии Sony World Photography Awards 2022.
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Эксцентричная архитектура столицы Казахстана, музеи Латвии и альтернативные источники энергии в Литве попали на лучшие снимки 2022 года по версии конкурса Sony World Photography Awards 2022.
Финалистов профессионального конкурса выбрали среди 156 тысяч заявок. Это самое большое количество работ за 15 лет существования премии.
Среди победителей в категории «Архитектура и дизайн» можно отметить работы испанского фотографа Хавьера Арсенильяса, который показал необычную архитектуру Нур-Султана, столицы Казахстана.
Один из победителей в «творческой» категории Алнис Стакле создал причудливые коллажи с музеями и научными учреждениями Латвии.
Джакомо д'Орландо из Италии (категория «Окружающая среда») задокументировал первую в мире подводную оранжерею. Фотограф из Литвы Андрюс необычно показал плотины, ветряные турбины и солнечные панели.
Всего жюри выбрало 30 финалистов в разных категориях. А победителя конкурса назовут 12 апреля.
Анна Лысенко