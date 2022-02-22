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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Горбатые киты могут проплывать 6 тысяч километров в поисках своей пары

Исследователи выследили морских гигантов по фотографиям в Интернете.

Специалисты из организации Whale Trust Maui на Гавайях решили узнать немного больше о горбатых китах, которые в зимний период приплывают в воды Мексики и Гавайев для размножения из Аляски и Канады. Для этого они изучили базу данных профессиональных и любительских фото более 26 тысяч отдельных горбатых китов в северной части Тихого океана, сделанных с 1977 года по настоящее время.

Ранее считалось, что киты выбирают себе одно из двух направлений (либо воды Мексики, либо Гавайев) для сезона размножения и больше его не меняют, возвращаясь в привычные места каждый год. Однако новое исследование эту теорию опровергло.

Изучив фотографии китов и идентифицировав отдельные особи по специфическим пигментным пятнам, специалисты нашли двух самцов, которые в течение одного сезона меняли свое местоположение и отметились как на Гавайях, так и в Мексике. С помощью компьютерной обработки данных, удалось узнать, что один из самцов преодолел 4545 километров за 53 дня, покинув свою «гавайскую» группу и присоединившись к группе из трех китов у мексиканских островов в 2006 году. А второй кит зимой 2018 года за 49 дней проплыл почти 6 тысяч километров от города Сиуатанехо в Мексике до вод в гавайском канале Ауау у острова Мауи. Там он был одним из семи китов, преследующих одинокую самку.

Ученые отмечают, что хоть эти расстояния и кажутся огромными, для китов они являются всего лишь «легкой прогулкой».

Кстати, сообщается, что менять свое местоположение во время сезона размножения и проплывать такие расстояния могут не только самцы, но и самки. 

Авторы работы говорят о том, что полученные данные показывают, что в северо-восточной части Тихого океана нет отдельных популяций китов, а есть несколько перекрывающихся групп. Результаты исследования также ставят под сомнение правила, касающиеся природоохранного статуса китов. Например, с 1990-х годов киты, зимующие в Мексике, считаются находящимися под угрозой исчезновения, тогда как киты, зимующие вокруг Гавайев, помечены как «не подверженные риску».

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