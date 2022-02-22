Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Снимок «инопланетного трона» стал лучшей астрофотографией года Объявлены победители конкурса Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Франции под грудой мусора нашли рисунок Анри Матисса

Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы.

В конце февраля аукционист Женнифер Премпье-Роллан во время судебной оценки имущества при оформлении опекунства в одном из домов в департаменте Вар на юго-востоке Франции совершенно случайно нашла рисунок французского художника Анри Матисса. На эскизе, подписанном автором, был изображен женский портрет. Сообщается, что рисунок, вероятно, находился в картонной коробке, но затем выпал из нее и «скрылся» под грудой мусора и старых бумаг.

Рисунок уже отправили на экспертизу в Париж.

Если подлинность работы подтвердится, то эта находка станет уже вторым рисунком Матисса, обнаруженным за последние полтора года в этом регионе. 

Ранее свернутый эскиз портрета Элен Мерсье, урожденной принцессы Голицыной, авторства Матисса, Премпье-Роллан также случайно нашла в шкафу дома в Альпах Верхнего Прованса. После подтверждения подлинности рисунка, его продали на аукционе за 220 тысяч евро, сообщает телеканал BFMTV.

Новейший смартфон Xiaomi временно продают с большой скидкой

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь