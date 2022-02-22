Во Франции под грудой мусора нашли рисунок Анри Матисса

В конце февраля аукционист Женнифер Премпье-Роллан во время судебной оценки имущества при оформлении опекунства в одном из домов в департаменте Вар на юго-востоке Франции совершенно случайно нашла рисунок французского художника Анри Матисса. На эскизе, подписанном автором, был изображен женский портрет. Сообщается, что рисунок, вероятно, находился в картонной коробке, но затем выпал из нее и «скрылся» под грудой мусора и старых бумаг.
Рисунок уже отправили на экспертизу в Париж.
Если подлинность работы подтвердится, то эта находка станет уже вторым рисунком Матисса, обнаруженным за последние полтора года в этом регионе.
Ранее свернутый эскиз портрета Элен Мерсье, урожденной принцессы Голицыной, авторства Матисса, Премпье-Роллан также случайно нашла в шкафу дома в Альпах Верхнего Прованса. После подтверждения подлинности рисунка, его продали на аукционе за 220 тысяч евро, сообщает телеканал BFMTV.