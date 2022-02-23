Ученые раскопали кости гигантского птерозавра

Во время отлива на шотландском острове Скай аспирант, выискивающий окаменелые останки динозавров, заметил у прибрежных скал кости гигантского птерозавра.
У исследователей ушло 5 лет на то, чтобы выкопать и детально изучить находку. Теперь, наконец, они представили отчет об уникальном животном, установив, что птерозавр принадлежал к неизвестному ранее виду.
Существу дали гэльское имя Dearc sgiathanach, что означает «крылатая рептилия» или «рептилия со Скай», так как гэльское название острова Скай (An t-Eilean Sgitheanach) означает «крылатый остров».
По словам ученых, птерозавр имел размах крыльев 2,5 метра. Это делает его самым крупным птерозвром юрского периода (201−145 млн лет назад).
Размеры Dearc sgiathanach также означают, что птерозавры стали крупнее задолго до мелового периода, когда они конкурировали с птицами.
Птерозавры не относятся к динозаврам. Их причисляют к архозаврам — кладе пресмыкающихся, которые в настоящее время представлены крокодилами и птицами. Птерозавры были первыми известными позвоночными, у которых развился двигательный полет — примерно за 50 миллионов лет до появления летающих птиц. Самые старые найденные птерозавры появились примерно 230 миллионов лет назад. Ранее считалось, что они были довольно мелкими вплоть до начала мелового периода (145−66 миллионов лет назад).