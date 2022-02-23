В Иордании нашли святыню возрастом 9 тысяч лет

В иорданской пустыне обнаружен ритуальный комплекс эпохи неолита с изображениями человеческих фигур, алтарем, очагом, морскими раковинами и другими артефактами, сообщает AP.
Находку сделали археологи из Иордании и Франции, изучая местность в районе так называемых «коршунов пустыни» — длинных каменных стен, которые в древности использовались для того, чтобы загонять диких газелей в загоны-ловушки.
В центре древнего «храма» хорошо сохранились два стоячих резных камня возрастом около 9 тысяч лет. На одном из них изображен «коршун пустыни» в миниатюре.
В заявлении исследователей говорится, что святыня «проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение, а также на духовную культуру этих доселе неизвестных неолитических народов».
Близость ритуального места к ловушкам предполагает, что местные жители были охотниками, а ловушки были «центром их культурной, экономической и даже символической жизни в этой маргинальной зоне», сообщают археологи.