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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иордании нашли святыню возрастом 9 тысяч лет

Древний храм был местом поклонения охотников на газелей.

В иорданской пустыне обнаружен ритуальный комплекс эпохи неолита с изображениями человеческих фигур, алтарем, очагом, морскими раковинами и другими артефактами, сообщает AP.

Находку сделали археологи из Иордании и Франции, изучая местность в районе так называемых «коршунов пустыни» — длинных каменных стен, которые в древности использовались для того, чтобы загонять диких газелей в загоны-ловушки.

В центре древнего «храма» хорошо сохранились два стоячих резных камня возрастом около 9 тысяч лет. На одном из них изображен «коршун пустыни» в миниатюре.

В заявлении исследователей говорится, что святыня «проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение, а также на духовную культуру этих доселе неизвестных неолитических народов».

Близость ритуального места к ловушкам предполагает, что местные жители были охотниками, а ловушки были «центром их культурной, экономической и даже символической жизни в этой маргинальной зоне», сообщают археологи.

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