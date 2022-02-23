17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Возобновляемые источники энергии в России нанесли на карту
С ее помощью можно увидеть, как в стране реализуются инициативы в области зелёной энергетики.
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Действующие солнечные, ветряные, геотермальные электростанции, а также биогазовые станции и малые ГЭС России собрали на одной карте.
Всего в России сейчас действует около 210 таких объектов, сообщает российский Greenpeace, который разработал карту.
Карта показывает, в каких регионах развивается возобновляемая энергетика. С ее помощью можно узнать установленную мощность каждого из объектов и год введения их в эксплуатацию. Информация собрана на основе открытых данных.
В карту не вошли крупные плотинные ГЭС, поскольку их строительство и эксплуатация негативно влияют на биоразнообразие, экологическое состояние рек и зачастую связано с необходимостью затопления масштабных территорий, отмечают в Greenpeace.
«Есть стереотип, что возобновляемой энергетики в России нет. Мы создали эту карту, чтобы показать, что это не так. На примере конкретных регионов можно увидеть, как в нашей стране реализуются инициативы в области зелёной энергетики. Возобновляемые источники энергии позволяют сократить использование ископаемого топлива, сопутствующие выбросы парниковых газов и помогают внести важный вклад в борьбу с климатическим кризисом», — прокомментировал руководитель программы «Зелёная энергетика» Владимир Асикритов.
Анна Лысенко