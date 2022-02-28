Наушники с настройками от знаменитого звукорежиссера появились на Алиэкспресс

Лука Биньярди, звукорежиссер, удостоенный премии Грэмми, мастерски настроил полностью беспроводные наушники-вкладыши ANC от 1MORE, чтобы вы могли слышать музыку именно так, как это изначально задумал исполнитель. Наслаждайтесь удобной и легкой посадкой во время длительного использования с ушными насадками под углом 45°. В комплект входят дополнительные пары ушных вкладышей и уплотнительных крючков разных размеров, которые помогут вам найти подходящий и удобный для вас вариант. На товар действует функция ускоренной доставки по России.
Доставка была два дня до Москвы. Премиумная упаковка — можно дарить детям министра, будет не стыдно. Сами наушники просто бомба: и звук, и внешний вид, и шумодав. Управление из приложения или прямо на ушах. Все работает, все нравится. Инструкция на русском.
Бюджетный, но при этом мощный и современный смартфон Xiaomi Redmi 9C - это идеальное соотношение цены и качества. 2 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти, процессор MTK Helio G35 6,53 дисплей 5000 мАч и тройная камера упакованы в стильный корпус с защитой от царапин. Смартфон доступен в трех разных цветах и с быстрой доставкой Плюс. Напомним, что
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Ноутбук Apple Macbook Air с диагональю 13 дюймов - это настоящих хит продаж на Алиэкспресс. Объем оперативной памяти - 8 ГБ, встроенной - 256 ГБ. Стильный ультратонкий металлический корпус, камера FaceTime 720p и мощный процессор Apple M1 гарантируют качество и максимальное удовольствие от покупки, а быстрая доставка из России и приятные скидки станут отличным бонусом при заказе.
Заказ пришел за три дня, на день раньше ожидаемой доставки. Уже заказывала iPhone X 2 года назад на TMALL, поэтому была уверена в оригинальности продукции. Макбук пришел в оригинальной упаковке, упакованной в другую картонную коробку и почтовый пакет. Упаковка была целая, без вмятин, все отлично! Серийный номер пробивается на сайте для получения гарантии. Ноутбук отлично работает. Это новая версия ноутбука с пассивным охлаждением, поэтому отверстия для кулера отсутствуют. Устройство абсолютно не греется! Экран яркий, красивый! Ноутбук приятно держать в руках. Как и вся продукция Apple, все выполнено максимально качественно, без дефектов! ⠀
Управляйте умным чайником с любого расстояния! Просто установите мобильное приложение Ready for Sky, и все возможности умного чайника будут доступны вам со смартфона. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в один клик. По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и, вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание. С SkyKettle G214S вы можете нагреть воду без кипячения до 40, 55, 70 или 85°C, используя панель управления прибора. А с помощью мобильного приложения вы легко установите любую температуру нагрева с точностью до 1°C. Вам не придется каждый раз кипятить воду и ждать, когда она остынет до нужной температуры, чтобы приготовить детское питание для малыша, смешать протеиновый коктейль или заварить любимый сорт чая. Доставка из России по ускоренной доставке за полцены на сайте.
Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки.
Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую!
Техника Apple всегда пользуется высочайшим спросом, а если купить новенький iPhone 11 можно с отличной скидкой и быстрой доставкой из России, то долго думать точно не стоит. 64 ГБ встроенной памяти, двойная основная камера и фронтальная камера на 12 Мп для идеальных селфи, удобный размер 151 x 76 x 8 мм, и экран на 6.1 дюйма. Для выбора доступны три цвета: белый, черный и зеленый. Официальная гарантия - 1 год.
Все замечательно! Давно хотел обновиться, перешел с рабочей лошадки - iPhone 7. Уже есть положительные впечатления от пары часов использования. Приятно держать в руках, большой экран, отличная камера, красивый цвет + очень приятная цена. Все соответствует описанию, быстрая доставка, телефон оригинальный.
Бренд Samsung уже сам по себе является гарантией качества, а потому безрамочный телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов, функцией Smart TV и качеством изображения 4К, точно станет удачной покупкой. Особенно благодаря отличной скидке и быстрой доставкой из России. К плюсам телевизора также можно отнести умную систему скрытых проводов, которая позволяет спрятать соединительные кабели в подставку и не портить дизайн вашего интерьера.
Заказ пришел просто мгновенно, при условии, что отправили через день. Телевизор в обычной коробке. Без повреждений. Все работает из коробки. Не стал ничего даже настраивать только переключил изображение на кино. Битых пикселей нет. Засветов нет. Цвета естественные, нет такого, как в магазинах глаза выедает. Звук устраивает полностью. Полностью рекомендую.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс.
Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Монитор Samsung с диагональю 27 дюймов может станет отличным выбором для тех, кто много времени проводит за компьютером и высоко ценит комфорт и качество. Тонкий корпус с удобной подставкой легко помещается даже в ограниченном пространстве, а изогнутый экран позволяет уменьшить нагрузку на глаза и сделать просмотр фильмов, видеоигр или работу за компьютером еще более комфортной.
Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка.
Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.
Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно. Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс.
Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.
Xiaomi Redmi 9A с большим 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В основе установлен процессор MediaTek Helio G25, есть камера на 13 Мп и фронталка на 5 Мп.
Находка для киноманов, блогеров и любителей видеоигр! Ультратонкий ноутбук с безрамочным экраном, диагональю 15,6”, соотношением сторон 16:9, матрицей IPS с максимально точной цветопередачей, чистым объемным звуком создан для реалистичного погружения в фильмы и видеоигры, а также для редактирования фото и видео. Высокое разрешение Full HD делает каждый кадр невероятно четким. Дополнительный бонус — встроенная защита от вредного синего света и мерцания, благодаря чему глаза за этим компьютером не так устают. Ноутбук из сплава алюминия легкий, но очень прочный — его можно взять с собой в любое путешествие. Советуем добавлять в корзину сразу, пока ультрабук можно купить с большой скидкой. А доставят его за день или два — он уже ждет вас на российском складе.
Качественных бюджетных смарт-телевизоров появилось так много, что глаза разбегаются. Именно поэтому при выборе цифрового друга в гостиную или на кухню стоит ориентироваться на дополнительные "плюшки". Например, эту популярную модель от TCL с высоким рейтингом и почти 2,4 тыс. заказов продают с промокодом, который сэкономит покупателю до 8 тысяч рублей. А в качестве бонуса идет бесплатная подписка на "Кинопоиск" на три месяца.
Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!
Покупка планшета ребенку — не всегда лучшая идея. Итог, как правило, один. Планшет умирает не своей смертью. Чтобы легче расставаться, предлагаем этот недорогой вариант. При этом это действительно, рабочий планшет. Со всеми нужными возможностями. Плюс ещё и неплохой экран, в который не придется вглядываться при просмотре.