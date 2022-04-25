Дачный сезон в самом разгаре: набор шампуров за 700 рублей
Чтобы открыть дачный сезон, вам понадобится не так много — хорошая компания помощников и необходимые инструменты в хозяйстве. С последним мы вам поможем. Собрали подборку незаменимых на дачных работах и отдыхе товаров. Посмотрите на самые заманчивые предложения и обратите внимание на скидки на Алиэкспресс.
Поездка за город, на дачу или на пикник просто не может обойтись без вкусных и сочных шашлыков. Набор шампуров из качественной пищевой стали со стильной деревянной ручкой — это то, что вам нужно! Набор красив и удобен в применении — деревянные ручки не так быстро нагреваются. Если вы хотите преподнести полезную и оригинальную вещь в подарок другу, коллеге или просто хорошему человеку, набор шампуров станет отличным решением. Длина шампура — 40 см, ширина — 1,2 см, толщина металла — 3 мм, толщина рукоятки — до 3,0 мм. Заказывайте товар с ускоренной доставкой из России.
Шампуры пришли очень быстро. Качество на высшем уровне. Курьер привез прям до подъезда. Спасибо огромное продавцу. В подарок положили опахало. Я очень довольна. Будем ещё заказывать. Доставка до Нижнего Новгорода за четыре дня.
Если вы любите отдыхать на природе, готовить самую вкусную еду на костре, рыбачить и играть с детьми, то для максимально комфортного отдыха вам пригодится туристический набор складной мебели. В комплект входит складной алюминиевый стол 120х60 см и четыре табуретки, которые после использования убраются внутрь стола. Все доставляется в чехле для хранения. Возможна регулировка столешницы, максимальная нагрузка - до 30 кг. Вы опробуете данный товар для дома и сада алиэкспресс быстрее благодаря доставке из России.
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Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.
Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
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Ручная овощерезка позволит быстро и эффективно нарезать овощи, фрукты или даже орехи. Терка из нержавеющей стали имеет высокую производительность. Работает даже на шершавых поверхностях. В комплекте 3 типа насадок. Мелкая — для сыра, приготовления шоколадной крошки, панировочных сухарей; крупная — для нарезки соломкой; шинковка — нарезает ломтями картофель, морковь, яблоки и другие продукты. Заказывайте данный товар по ускоренной доставке по России.
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Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Уборка — то, что всегда возвращается к нам осенью. Лето все же время отдыха, тем более, если вдали от дома. Учитывая, что первый месяц осени уже прошёл, будем нагонять. Рекомендуем заняться видом из окна. Осенью он, по большей части, итак не кажется самым прекрасным. А если вдобавок к серой погоде стёкла будут серыми от остатков лета — вид будет совсем печалить. Так что берём удобную швабру в руки и отправляемся на балкон.
Весенняя и осенняя обрезка деревьев — занятие трудоемкое и порой изматывающее. Но можно помочь себе, если обзавестись цепной пилой на аккумуляторе. Она экономит силы и в разы ускоряет процесс. На этот товар тоже действует экспресс-доставка.
Отличное предложение для всех тех, кто любит пикники. Качественные и красивые шампуры с деревянной ручкой и огнеупорным защитным кольцом - это именно то, что вам нужно. Шампуры изготовлены из пищевой, нержавеющей стали толщиной 3 мм и имеют длину 40 сантиметров. Красивая ручка сделана из сосны и покрыта слоем морилки и тремя слоями лака. Шампуры продаются поштучно, так что можно выбрать столько, сколько вам действительно нужно, а быстрая доставка из России - это гарантия получения товара в кратчайший срок.
Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом первом вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.
Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.
Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.
Опрыскиватель на аккумуляторе сводит к минимуму усилия по опрыскиванию сада и огорода. Больше не нужно качать помпу — он сам поддерживает нужный уровень давления и равномерно распыляет жидкость. Отличная экономия сил и времени, которые садоводам-любителям ой как понадобятся.
Активный отдых — довольно важная часть лета для многих. Необязательно это должен быть экстрим. Вполне себе спокойная рыбалка, походы, прогулки и прочее — тоже отлично. Но если уж говорить о спокойствии, предлагаем получить максимальный кайф от этого состояния. Например, спокойно присесть, глядя на какое-нибудь красивое место. И чтобы не присесть куда угодно, можно иметь при себе отличный складной стул. Он действительно почти карманный из-за крепления, которое позволяет легко носить его на боку. Хотя, возможно, учитывая нынешнюю моду, можно и карман подходящий найти.
Стильные кроссовки на весну и осень сделаны из дышащего материала. Качественно прошитая обувь подойдет для занятий спортом и отдыха. Износостойкая подошва из резины, интересный дизайн. Приобретая такие кроссовки, будьте уверены в том, что еще не раз на них обратят внимание. Производитель рекомендует подбирать свой размер. Обувь не маломерит. Размер действующей скидки уточняйте на сайте.
Для автомобилистов, озабоченных не только снежными завалами на парковке, но и думающих наперед, есть универсальная многофункциональная складная лопата из нержавеющей стали. В сложенном состоянии, будучи убранной в специальный чехол, она не займет много места в багажнике или в рюкзаке. А в разложенном также может пригодиться в походе, путешествии, на охоте, пикнике, рыбалке или на даче.
Думал, сама лопата меньше будет. Самое главное, на мой взгляд, не очень острая. Чтобы пользоваться как топором, надо точить. Так-то достойно все, и претензий больших нет. Просто через руки прошло порядка 10 лопат, и есть с чем сравнивать.
Незаменимое приобретение для частного дома, дачи и любой уличной подсветки. Компактный и яркий фонарь на солнечной батарее автоматически заряжается в течение дня и не требует дополнительной зарядки, и расхода электричества. Фонарь оснащен датчиком движения и имеет три режима работы, что позволяет настроить его под свои нужды, и сэкономить заряд. Корпус водостойкий, не боится перегрева и даже мороза. Быстрая доставка плюс гарантирует получение товара в кратчайшие сроки.
На вид и ощупь фонари добротные, пришли заряженные, устанавливал вечером и сразу проверил работу. Как и заявлен, есть три режима. Первый — включается и выключается. Второй работает в режиме ожидания в полнакала, а приближаясь к фонарю срабатывает датчик движения и он загорается в полную силу и через двадцать секунд переходит обратно в режим полнакала. Третий срабатывает во время приближения и отключается через 20 секунд. Советую.
Всевозможные луковицы нужно сажать в ямки определенной глубины. Насадка-бур на дрель или шуруповерт поможет сделать их симметричными и хорошо вспушит почву. Это особенно удобно при высадке тюльпанов и лилий на “перегруженных” растениями клумбах, просто вскопать которые не получится.
Механические штопоры уходят в прошлое: зачем прилагать усилия, если бутылку можно открыть одним нажатием на кнопку! Эта модель штопора оснащена мощным аккумулятором с быстрой зарядкой, а также индикатором уровня заряда. Работает штопор почти бесшумно, а весит всего 365 граммов. С его помощью бутылку можно открыть всего за 6 секунд.
С такой гирляндой праздник в доме будет каждый день. Водонепроницаемая и качественная гирлянда подходит как для помещений, так и улицы, и способна выдержать и сильный дождь и морозы. Одно из главных преимуществ этой гирлянды в том, что ей не нужны розетки или батарейки - светодиоды заряжаются сами от небольшой солнечной батареи. При покупке можно выбрать разные размеры и цвет гирлянды.
Заказываю уже не первый раз. Заказ пришел быстро. Огни отличные, горят ярко летом, зимой из-за отсутствия солнца почти не светят, ну оно и логично. Менять приходится раз в три-четыре года, потому что перегорают, солнечный экран вполне большой - для заряда аккумулятора хватает.
Небольшой фонтан не требует ни подводки шлангов, ни электричества, ни даже батареек. Ему достаточно солнца. Опустите фонтанчик в искусственный пруд на даче или даже в тазик с водой, и под солнечными лучами произойдет настоящее чудо. Красивый вид, успокаивающее журчание и зависть соседей обеспечены. Кстати, на товар действует ускоренная доставка, а продавец предлагает промокоды на скидку при заказе нескольких штук.
Фонтан бомба! Доставка в Оренбургскую область 19 календарных дней, коробочка целая, ни одной вмятины, моторчик загудел, как только оказался на солнце. Все насадки работают, жалко, видео нельзя загрузить.
Отличный фонтан, несколько насадок, пришёл за 2 недели.