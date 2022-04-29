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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, кто жил на месте Стоунхенджа до его постройки

Сотрудники Университета Саутгемптона опубликовали исследования в открытом научном журнале PLoS ONE.

Источник: Jack B/CC0

В 2019 году во время раскопок у Блэк-Мида, мелового источника в Уилтшире в миле к востоку от Стоунхенджа, ученые обнаружили около 35 тысяч обработанных кусков кремня и более 2 тысяч костей животных. Останки указывают на то, что с 8000 до 6000 гг. до н. э. здесь обитали люди и звери. К слову, Стоунхендж был построен намного позже — в 3000 годах до н. э.

Изучив ДНК пыльцы, спор и останков, британские ученые смогли реконструировать окрестности Блэк-Мида. Как выяснилось, эта местность была пригодна для жизни людей и животных, несмотря на характерную особенность водоема. Незамерзающий источник воды позволял жить здесь круглый год, но редкая водоросль Hildenbrandia, обитавшая в ней, придавала камням водоема ярко-красный цвет. Судя по археологическим находкам, люди принимали природные особенности Блэк-Мида за знаки богов: люди устраивали пышные ритуальные пиршества.

Но не только по этой причине тысячелетиями здесь существовали стабильные поселения.

Исследователи установили, что в те времена Блэк-Мид представлял собой пастбище, примыкающее к лиственным лесам, на котором круглый год паслись олени, косули, дикие кабаны и вымерший вид быков туров (Bos primigenius).

Сотрудники Университета Саутгемптона предполагают, что Блэк-Мид связан с появлением Стоунхенджа, хотя неопровержимые доказательства их связи все еще не найдены.

Олеся Маевская

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