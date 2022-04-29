15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, кто жил на месте Стоунхенджа до его постройки
Сотрудники Университета Саутгемптона опубликовали исследования в открытом научном журнале PLoS ONE.
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В 2019 году во время раскопок у Блэк-Мида, мелового источника в Уилтшире в миле к востоку от Стоунхенджа, ученые обнаружили около 35 тысяч обработанных кусков кремня и более 2 тысяч костей животных. Останки указывают на то, что с 8000 до 6000 гг. до н. э. здесь обитали люди и звери. К слову, Стоунхендж был построен намного позже — в 3000 годах до н. э.
Изучив ДНК пыльцы, спор и останков, британские ученые смогли реконструировать окрестности Блэк-Мида. Как выяснилось, эта местность была пригодна для жизни людей и животных, несмотря на характерную особенность водоема. Незамерзающий источник воды позволял жить здесь круглый год, но редкая водоросль Hildenbrandia, обитавшая в ней, придавала камням водоема ярко-красный цвет. Судя по археологическим находкам, люди принимали природные особенности Блэк-Мида за знаки богов: люди устраивали пышные ритуальные пиршества.
Но не только по этой причине тысячелетиями здесь существовали стабильные поселения.
Сотрудники Университета Саутгемптона предполагают, что Блэк-Мид связан с появлением Стоунхенджа, хотя неопровержимые доказательства их связи все еще не найдены.
Олеся Маевская