11:17 (мск), источник: Газета.Ру
В США заявили о взрыве на орбите российского разгонного блока
Космический объект с номером каталога 32398 разделился на несколько частей 15 апреля. Об этом сообщает 18-я эскадрилья Космической обороны США.
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Космический журналист Анатолий Зак, автор портала RussianSpaceWeb, заявил, что объект 32398 был двигателем разгонного блока, доставившего на орбиты три спутника ГЛОНАСС в 2007 году.
О том же самом сообщает американский астрофизик Джонатан Макдауэлл. В серии твитов он пишет, что спутники были запущены на ракете «Протон». У ее верхней ступени было два маленьких вспомогательных двигателя, чьей задачей было создать небольшое ускорение для правильного расположения топлива в баках и перезапуска основных двигателей.
Эти двигатели являются частью «Системы обеспечения запуска» (СОЗ), в данный момент на орбите Земли их около 64 штук.
«Двигатели СОЗ не расходуют все свое топливо при работе. И они обладают неприятной склонностью взрываться годы или десятилетия спустя, оставляя кучу обломков на высокоэллиптической орбите. По крайней мере, 54 двигателя СОЗ на данный момент уже взорвались», — пишет астрофизик.
Только что взорвавшийся двигатель СОЗ летел по вытянутой орбите 388 на 19 074 км. Военнослужащие американской Космической обороны насчитали не менее 16 фрагментов.