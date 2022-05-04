12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Застрявший автобус в Албании может стать новым мостом
Необычная авария.
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В Тиране, столице Албании, городской автобус столкнулся с легковым автомобилем и съехал с дороги, в итоге застряв между двух берегов реки Лана. Погибших в дорожном инциденте не было, и мэр города назвал случившееся «самой странной аварией в столице за столетие».
Городские службы успели извлечь из реки машину, а еще один из участников ДТП так и застрял между двух берегов. Местные жители тут же предложили использовать автобус в качестве альтернативного моста через реку Лану. В ответ на предложение мэр города устроил голосование в социальной сети.
Олеся Маевская