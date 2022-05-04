13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
100-летний бразилец проработал в компании 84 года и установил мировой рекорд
Благодаря своему трудолюбию мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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17 января 1938 года 15-летний бразилец Уолтер Ортманн, старший ребенок в семье, устроился в компанию Industrias Renaux SA (теперь известной как ReneauxView), чтобы финансово помочь родителям. Юный помощник по доставке старался изо всех сил и вскоре был повышен до менеджера по продажам.
Тогда молодой Уолтер и представить не мог, что его работа в ReneauxView станет первой и единственной в его карьере. 19 апреля 2022 года Ортманну исполнилось 100 лет, а 17 января 2022 года он отметил свой 84-й год на службе в любимой компании. Это событие не только стало важной новостью для ReneauxView, но и попало в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, Уолтер побил свой собственный рекорд, зафиксированный в 2019 году — 81 год и 85 дней.
Секрет успешной карьеры для него — в любви к своему делу. С тайной долголетия все куда проще:
Я не особо планирую и не забочусь о завтрашнем дне. Меня волнует только то, что завтра будет еще один день, когда я проснусь, встану, сделаю зарядку и пойду на работу. Нужно думать только о настоящем, забыв о прошлом и не беспокоясь о будущем. Здесь и сейчас имеет значение.
Рекордсмен до сих пор самостоятельно добирается до офиса и пока что не планирует выходить на пенсию.
Олеся Маевская