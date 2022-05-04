16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мозг переболевших тяжелой формой COVID-19 «стареет» на 20 лет
Британские ученые опубликовали доказательства.
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Сотрудники Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета изучали долгосрочные когнитивные последствия тяжелой формы COVID-19 на примере 46 пациентов. Шестнадцати из них во время лечения приходилось пользоваться аппаратом ИВЛ.
Спустя полгода после острой стадии заболевания участники эксперимента прошли ряд когнитивных тестов. Для чистоты опытов те же испытания проходили здоровые субъекты аналогичного возраста.
В научной работе, опубликованной в журнале eClinicalMedicine, показано, что масштаб когнитивных нарушений напрямую связан с тяжестью заболевания. Переболевшие медленнее и хуже справлялись с задачами по сравнению с контрольной группой.
Старший автор работы Дэвид Менон пояснил: «Когнитивные нарушения характерны для широкого спектра неврологических расстройств, включая деменцию и даже обычное старение, но наблюдаемые нами закономерности — когнитивный “отпечаток пальца” COVID-19 — отличаются от всех этих».
Исследование выявило стойкий когнитивный дефицит, эквивалентный в среднем 20-летнему старению мозга. Авторы работы обнадеживают: команда Менона наблюдала и признаки улучшения когнитивных функций пациентов при условии продолжения тестирования и тренировки мозга.
Олеся Маевская