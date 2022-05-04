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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Новороссийске заметили фламинго

«Дитя заката» сбилось с курса и остановилось отдохнуть.

Суджукская лагуна на время стала пристанищем африканского мигранта.

«Птицы двигаются со стороны севера Африки в район Каспия и периодически сбиваются к Северу, поэтому и попадают к нам, как правило, из-за помех перелета или циклонов и холодных масс над Кавказом», — объяснила новороссийский эколог Татьяна Трибрат.

Место «остановки» выбрано неслучайно: здесь часто отдыхают перелетные птицы, но фламинго появляются крайне редко. Местные экологи просят не беспокоить птицу и дать ей возможность восстановить силы для дальнейшего перелета.

Олеся Маевская

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