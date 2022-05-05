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01:48 (мск), источник: ТАСС

Скворцова: «Конвасэл» можно применять для ревакцинации от ковида после других препаратов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса «Конвасэл» подходит для ревакцинации после прививки препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом ТАСС сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

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Источник: РИА "Новости"

«В клиническое исследование [вакцины] было включено 155 добровольцев: 20 человек на первой фазе и 135 человек во второй. Добровольцы могли быть вакцинированы против коронавируса любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента включения в исследование. Последующие результаты клинических исследований показали, что при соблюдении этого срока возможно применять вакцину “Конвасэл” для ревакцинации после применения вакцин “Спутник”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”», — сказала она.

По словам Скворцовой, сейчас проводятся исследования продолжительности иммунитета у вакцинированных препаратом «Конвасэл», результаты ожидаются в течение мая.

О вакцине

Вакцина от коронавируса «Конвасэл» разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Ранее Скворцова сообщала, что вакцина не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком.

5 апреля в институте было запущено промышленное производство препарата. По словам Скворцовой, мощности площадки позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц. «Промышленное производство вакцины “Конвасэл” запущенно в апреле 2022 года и позволит обеспечить ее выпуск в необходимых промышленных масштабах уже в ближайшее время», — рассказала она.

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