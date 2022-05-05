14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Северная Корея отправила офисных работников вспахивать поля
И все — из-за угрозы голода.
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Офисные и фабричные рабочие Северной Кореи были отправлены в сельскохозяйственные районы страны, пострадавшие от засухи, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ. Такое решение было принято из-за напряженной продовольственной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, тайфунами и сезонной засухой.
В Северной Корее отсутствуют ирригационные системы, и любые серьезные стихийные бедствия могут нанести серьезный ущерб. К тому же, страна переживает длительную засуху — в апреле температура была выше нормы на 2,3 градуса Цельсия, а месячный уровень осадков упал на 44%. Правительство обеспокоено угрозой голода.
На данный момент молодежные бригады ввели в эксплуатацию водные пути в восточном портовом городе Хамхын в рамках кампании по модернизации и расширению ирригационных сооружений. Также в городах Анджу и Кэчхон были созданы пруды, добавлены удобрения к посевам и отправлена на фермы необходимая техника для доставки воды.
Олеся Маевская