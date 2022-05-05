Исследование: 31% пользователей Рунета записывают свои пароли на бумагу

Их целью было выяснить, как пользователи Рунета создают, сохраняют и восстанавливают пароли. В онлайн-опросе приняло участие 1109 респондентов от 18 лет.
Итоги опроса оказались неутешительными. Выяснилось, что 49% участников задает в своих паролях номера телефонов, инициалы, даты рождений; 20% опрошенных устанавливают на всех сайтах и приложениях одинаковый пароль; а 18% используют «сложный» и «простой» тип паролей — для важных и типовых задач соответственно.
Лишь 21% пользователей следуют рекомендациям по созданию надежного пароля, 15% используют двухфакторную аутентификацию, а 5% соглашаются на пароль, который предлагают сайты при регистрации.
Респонденты до 34 лет уверены в надежности своего пароля, участники от 45 и старше же признаются, что пользуются паролем попроще.
Эксперт по информационной безопасности в «Одноклассниках» Александра Сватикова дает несколько полезных советов:
1. Придумывайте разные пароли.
Использование одинаковых паролей на разных сервисах — это плохая практика. Мировая статистика показывает, что наибольшая часть взломов аккаунтов является результатом переиспользования паролей.
2. Не используйте свои данные — имена, даты рождения — в качестве паролей.
Мы настоятельно рекомендуем устанавливать для каждого сервиса отдельный пароль и не использовать в качестве пароля номер телефона, день рождения, словарные слова или легко угадываемые комбинации.
Например, при регистрации или смене пароля в ОК система не даст установить небезопасный пароль — пользователь не перейдет на следующий шаг, пока не придумает достаточно сложный набор букв, цифр и символов, которые нельзя подобрать перебором.
3. Не передавайте свои пароли.
Каждый раз при вводе пароля пользователем наши алгоритмы оценивают: эта попытка входа совершена владельцем или кем-то другим. При этом мы видим тренд на безопасность среди пользователей: в сравнении с прошлым годом количество аккаунтов, к которым применяют двухфакторную аутентификацию, выросло на 25%.
Кстати, о передаче данных. Больше половины опрошенных (58%) не делятся своими данными для авторизации ни с кем, остальные же рецензенты передают их преимущественно близким людям: 21% — супругам или партнерам, 11% — нескольким членам семьи, 7% — лучшему другу или подруге, 4% — другим людям.
Интересно, что женщины чаще мужчин отдают свои личные данные родственникам — 15% и 8% соответственно.
Также результаты исследования также показали, что пользователи Рунета преимущественно делятся на три типа:
- тех, кто записывает пароли на бумагу — 31%,
- тех, кто использует менеджер паролей в браузере или отдельное приложение — 15%,
- тех, кто создает заметки в компьютере или телефоне — 8%.
Ежедневно в Службу поддержки ОК, по данным соцсети, поступает свыше 14 тысяч обращений по вопросам утраченного доступа к профилю. При этом реакция саппорта с момента создания заявки составляет 10 секунд. Служба поддержки восстанавливает профиль в 35% случаев, при этом в 85% из них участвует чат-бот.
Всемирный день паролей призван привлечь внимание к необходимости надежной защиты своих данных и информационной гигиене пользователей. «Одноклассники» старательно работают над тем, чтобы обеспечить безопасность пользователей в работе с соцсетью и упростить их опыт взаимодействия со Службой поддержки. К примеру, осенью прошлого года соцсеть перевела все обращения неавторизованных пользователей на бота и ускорила работу над восстановлением доступа к профилю в несколько раз.
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