6 мая, источник: Новости Mail.ru
Как и когда появились главные традиции Дня Победы
От парадов до «Бессмертного полка».
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9 Мая — это день памяти павших героев, напоминание о цене свободы и мира и важный праздник для каждого из нас. И как и у любого праздника, у Дня Победы есть свои традиции и особенности, которые, к слову, появились не сразу. Сегодня мы вам расскажем обо всех традициях этого великого праздника и символа подвига советского народа.
В Советском Союзе и современной России мы привыкли отмечать этот праздник 9 мая. Именно в этот день в 1945 году немецко-фашистские войска полностью капитулировали. В других же странах этот праздник проходит на день раньше. Дело в том, что капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени, поэтому в Европе и многих зарубежных странах День Победы отмечают именно в этот день.
Первый парад войск Красной армии или Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы. Парад войск Красной армии принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В первом Параде Победы приняли участие 35 325 человек, а вся церемония была разбита на три части.
Первыми по Красной площади прошли сводные полки различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Затем прошла церемония повержения вражеских знамен и штандартов к подножию Мавзолея. Кстати, сейчас они хранятся в Центральном музее Вооруженных Сил. Третья часть парада была показом боевой техники.
При всем желании не удалось избежать казусов: полевая форма солдат не была пригодна для торжественного мероприятия, а материя, из которой им изготовили новую, была не лучшего качества. 24 июня 1945 года шел дождь, но фронтовики стоически терпели, стоя в цветных лужах и с потеками краски на лицах.
В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы, и только с 1995-го стал ежегодно проводиться на Красной площади, а с проездом техники — с 2008 года. Официально же День Победы стал праздничным в 1965 году.
Один из символов Дня Победы появился в 1943 году вследствие учреждения Ордена Славы. Изначально это была орденская лента Георгиевского креста в царской России, которая позже появилась у медали «За победу над Германией».
В 2005 году РИА «Новости» и студенты-волонтеры организовали движение «Георгиевская ленточка», которая сейчас называется «Я помню, я горжусь». Они массово раздавали ленты, которые со временем стали неотъемлемым атрибутом праздника. Георгиевские ленточки принято прикалывать к одежде с левой стороны — под сердцем.
В СССР первая минута молчания была объявлена 9 мая 1965 года. На государственном телевидении транслировался вечный огонь на фоне кремлевской стены под звук метронома. Минута молчания предварялась призывом диктора к светлой памяти защитников Родины, погибших во имя Победы и завершалась исполнением песни «Широка страна моя родная». С тех пор телерадиопередача проводится ежегодно.
До 1965 года в СССР не было ни военных праздничных парадов, ни церемоний с возложением венков — в то время не было острой необходимости в мемориалах. А вот к концу 60-х появилось новое поколение, которому о войне было известно только из учебников истории и рассказов дедушек и бабушек.
Начали появляться первые мемориалы и памятники, самой знаковой из которых стала Могила Неизвестного Солдата, установленная в 1967 году. Первый раз венки к Могиле Неизвестного Солдата были положены 9 мая 1967 года, а днем раньше в этом же памятном месте зажгли вечный огонь.
Самой «молодой» традиции праздника всего 15 лет: 9 мая 2007 года группа активистов одной из ветеранских организаций Тюмени прошла с черно-белыми фотографиями своих родных по улицам города. Акция была не просто замечена и освещена в СМИ, но и стала повсеместной.
В 2011 году в Томске она получила название «Бессмертный полк». В 2013 году в акции участвовало более тысячи человек, в 2014 году — более 40 тысяч, а в 2015 — свыше 500 тысяч. Сейчас без этого элемента сложно представить себе празднование Дня Победы.
Самый первый салют состоялся еще в 1943 году в Москве как ознаменование освобождения Орла и Белгорода. Второй был устроен в Ленинграде в 1944-м в честь полного снятия блокады. Сегодня салют — неотъемлемая часть празднования Дня Победы, который проходит во всех городах-героях нашей страны.
Олеся Маевская