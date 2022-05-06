Резиденты арт-кластера «Таврида» запустили марафон видеооткрыток о предках-фронтовиках

«Резиденты “Тавриды” — яркие, творческие, незаурядные молодые творцы из разных регионов страны — в преддверии Дня Победы подготовили серию видеооткрыток, в которых рассказывают истории и делятся семейными архивными фотографиями и письмами. В семье каждого из них кто-то воевал, спасал раненых, трудился в тылу или пережил ленинградскую блокаду. Большинство участников спецпроекта не застали своих предков в силу юного возраста, но память о героях хранится в семьях, передается из поколения в поколение и сегодня служит хорошей опорой для молодых людей в трудные моменты их жизни», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в видеооткрытках также используются световые, визуальные и графические решения, помогающие создать соответствующую атмосферу, а также особые приемы проекции фотоматериалов и текстов — рассказанные истории превращаются в кадры ретрофильмов. В ролики включены реальные фотокарточки, письма и предметы из семейных архивов рассказчиков.
Уточняется, что ролики публикуются в социальных сетях, также их можно увидеть в эфире музыкального телеканала RU.TV. При этом резиденты «Тавриды» приглашают присоединяться к акции. «Идея челленджа — всем желающим предложено снимать минутные ролики с рассказами о предках и выкладывать их в социальной сети “ВКонтакте” с отметкой #9историй», — отметили в пресс-службе.