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14:00 (мск), источник: ТАСС

Резиденты арт-кластера «Таврида» запустили марафон видеооткрыток о предках-фронтовиках

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Резиденты арт-кластера «Таврида» в честь Дня Победы запустили спецпроект, в ходе которого делятся видеороликами с рассказами о своих предках-участниках Великой Отечественной войны и предлагают всем желающим присоединиться к акции, сообщили в пятницу в пресс-службе учреждения.

«Резиденты “Тавриды” — яркие, творческие, незаурядные молодые творцы из разных регионов страны — в преддверии Дня Победы подготовили серию видеооткрыток, в которых рассказывают истории и делятся семейными архивными фотографиями и письмами. В семье каждого из них кто-то воевал, спасал раненых, трудился в тылу или пережил ленинградскую блокаду. Большинство участников спецпроекта не застали своих предков в силу юного возраста, но память о героях хранится в семьях, передается из поколения в поколение и сегодня служит хорошей опорой для молодых людей в трудные моменты их жизни», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в видеооткрытках также используются световые, визуальные и графические решения, помогающие создать соответствующую атмосферу, а также особые приемы проекции фотоматериалов и текстов — рассказанные истории превращаются в кадры ретрофильмов. В ролики включены реальные фотокарточки, письма и предметы из семейных архивов рассказчиков.

Уточняется, что ролики публикуются в социальных сетях, также их можно увидеть в эфире музыкального телеканала RU.TV. При этом резиденты «Тавриды» приглашают присоединяться к акции. «Идея челленджа — всем желающим предложено снимать минутные ролики с рассказами о предках и выкладывать их в социальной сети “ВКонтакте” с отметкой #9историй», — отметили в пресс-службе.

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