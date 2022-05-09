09:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парад Победы в Москве (видео)
В российской столице прошел парад, посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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В грандиозном мероприятии участвовали пешие расчеты. В них представлены все виды Вооруженных сил и рода войск, юнармейцы, курсанты и даже казаки. Всего по брусчатке Красной площади прошли 11 тысяч человек.
В составе механизированной колонны были задействованы автомобили повышенной защищенности «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90 М «Прорыв», Т-14 «Армата», системы ракетно-артиллерийского вооружения «Искандер», «Мета-С», РСЗО «Торнадо-Г», противовоздушной обороны «Тор-М2», «Бук-МЗ», «С-400 Триумф», техника воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения, боевые необитаемые робототехнические комплексы «Уран-9».
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погодных условий, сообщил РБК прямо перед началом парада пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.