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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве проходит акция «Бессмертный полк» (видеотрансляция)

Ожидается, что к шествию присоединятся более миллиона человек.

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В столице 9 мая проходит традиционная акция «Бессмертный полк». С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи идут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади, по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Длина маршрута — 7 километров.

Увековечить память о ветеранах также можно не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва».

Напомним, что впервые акция «Бессмертный полк» состоялась в Томске в 2012 году. С тех пор шествия проходят по всей России, а также за рубежом.

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