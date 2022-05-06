Доходы Кадырова в 2021 году сократились в 14 раз

Согласно декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы и правительства региона, глава Чечни владеет жилым домом площадью 2344,3 кв. м и двумя земельными участками площадью 3668 кв. м и 28361 кв. м. Как указано в документе, у него нет личного автомобиля.
Жена главы Чечни имеет в собственности квартиру площадью 209,8 кв. м. Согласно документу, в 2021 году она заработала 1 млн 522 тыс. руб. В декларации указывается, что у Рамзана Кадырова, его супруги и его одиннадцати несовершеннолетних детей в собственности находится жилой дом площадью 300 кв. м.
В 2020 году доход главы Чечни составил 381 млн руб, его жены— 1,5 млн рублей.
В начале апреля господину Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта. В 2019 году главе Чечни присвоили высшую награду страны — звание Героя Российской Федерации.