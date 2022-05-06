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20:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Доходы Кадырова в 2021 году сократились в 14 раз

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предоставил декларацию о своих доходах и расходах с 1 января по 31 декабря 2021 года. В прошлом году он заработал 26 млн 538 тыс. руб., что в 14 раз меньше, чем в 2020 году.

Источник: РИА "Новости"

Согласно декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы и правительства региона, глава Чечни владеет жилым домом площадью 2344,3 кв. м и двумя земельными участками площадью 3668 кв. м и 28361 кв. м. Как указано в документе, у него нет личного автомобиля.

Жена главы Чечни имеет в собственности квартиру площадью 209,8 кв. м. Согласно документу, в 2021 году она заработала 1 млн 522 тыс. руб. В декларации указывается, что у Рамзана Кадырова, его супруги и его одиннадцати несовершеннолетних детей в собственности находится жилой дом площадью 300 кв. м.

В 2020 году доход главы Чечни составил 381 млн руб, его жены— 1,5 млн рублей.

В начале апреля господину Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта. В 2019 году главе Чечни присвоили высшую награду страны — звание Героя Российской Федерации.

Татьяна Акиншина

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