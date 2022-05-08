Темпы распространения COVID-19 в мире за неделю упали на 30%

Смертность также уменьшается. Третью неделю из-за ковида умирают менее 20 тыс. человек.
Темпы распространения инфекции снижаются в Европе и Азии, однако в некоторых странах этих регионов все еще фиксируются новые вспышки. Так, в Германии, несмотря на небольшой спад на прошлой неделе, на этой заболеваемость снова выросла. Там выявили за семь дней свыше 560 тыс. новых случаев, что является сейчас самым высоким показателем в мире. Продолжается рост показателей и в Италии, где дважды на этой неделе регистрировали свыше 150 тыс. инфицированных в сутки.
При этом во Франции заболеваемость упала до уровня начала марта. Сейчас там фиксируют около 40 тыс. новых случаев в день. В Испании с конца апреля выявляют менее 20 тыс. заразившихся.
Среди азиатских стран высокие показатели все еще сохраняются в Японии (свыше 20 тыс. инфицированных в сутки), но по сравнению с серединой апреля они снизились вдвое. Постепенно ослаблять коронавирусные ограничения в некоторых районах начали власти Шанхая, которые уже больше месяца принимают беспрецедентно жесткие меры для борьбы с распространением COVID-19, при этом бессрочный локдаун мегаполиса все еще продолжается. В Южной Корее, которая в прошлом месяце была на первом месте по числу выявляемых за сутки случаев заражения, заболеваемость опустилась до уровня февраля.
При этом резкий рост показателей отмечается в США, где за неделю выявили почти 400 тыс. новых случаев, что стало вторым показателем в мире после Германии.
В мире с 1 по 7 мая зафиксировали свыше 13,5 тыс. летальных случаев — на 3,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
В США все еще регистрируется самая высокая смертность из-за ковида. За семь дней там умерли свыше 1 800 человек (снижение по сравнению с прошлой неделей на 15%). На втором и третьем месте Великобритания и Германия, где зарегистрировали свыше 1 тыс. летальных исходов. Однако если в Соединенном Королевстве смертность растет, то в ФРГ отмечается снижение показателей.