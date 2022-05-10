11:30 (мск), источник: ТАСС
Умер журналист Игорь Свинаренко
Ему было 64 года.
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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Советский и российский журналист, издатель Игорь Свинаренко умер в возрасте 64 лет, сообщил во вторник писатель и сценарист Григорий Ряжский на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
«Только узнал. Сегодня утром умер Игорь Свинаренко. Горе», — написал Ряжский.
О причине смерти пока неизвестно. ТАСС запросил информацию у Союза журналистов РФ.