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11:30 (мск), источник: ТАСС

Умер журналист Игорь Свинаренко

Ему было 64 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Советский и российский журналист, издатель Игорь Свинаренко умер в возрасте 64 лет, сообщил во вторник писатель и сценарист Григорий Ряжский на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

«Только узнал. Сегодня утром умер Игорь Свинаренко. Горе», — написал Ряжский.

О причине смерти пока неизвестно. ТАСС запросил информацию у Союза журналистов РФ.

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