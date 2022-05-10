Европейский комитет ВОЗ принял резолюцию с предложением закрыть офис в Москве

Резолюцию рассматривали на специальной сессии комитета ВОЗ. В поддержку инициативы проголосовали страны Евросоюза, Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль. Против резолюции выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан. Армения и Казахстан при голосовании воздержались, сообщает «РИА Новости».
В рамках резолюции директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге предлагается изучить возможность перемещения находящегося в Москве офиса «за пределы Российской Федерации». При принятии решения он должен проконсультироваться с членами Европейского регионального комитета ВОЗ. Также документ содержит призыв рассмотреть приостановку проведения всех региональных совещаний в России, а также конференций и семинаров. Все эти меры должны действовать до окончания российской военной операции на Украине.
Замглавы Минздрава РФ Андрей Плутницкий выступил на сессии комитета ВОЗ по видеосвязи. Он заявил, что резолюция «направлена на подрыв работы ВОЗ» и может поставить под угрозу здоровье европейцев. «Ее принятие неминуемо приведет к сворачиванию программ оказания медицинской помощи заинтересованным странам, разрушению взаимодействия в интересах обеспечения здоровья населения Европейского региона ВОЗ и всего мира, что совершенно не соотносится с уставом ВОЗ», — считает он.
Офис ВОЗ в Москве был открыт в декабре 1998 года. В России всемирная организация осуществляет программы по борьбе с туберкулезом, ВИЧ, борется с табакокурением и т. д.
Источник Reuters сообщал, что ВОЗ избегает жестких санкций в отношении России, так как боится нанести вред здоровью населения страны. Закрытие офиса в Москве носит скорее политический характер и предпринят с целью углубить изоляцию России, уточнил один из собеседников агентства.