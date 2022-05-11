С 1 июня изменится размер и порядок начисления пенсий: Что нужно учесть получателям

С 1 июня вступает в силу закон, согласно которому меняется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Так, получающим её совершеннолетним выпускникам школ сохранят право на выплату до 1 сентября. Если молодой человек станет студентом, то будет получать её и дальше — на протяжении всего периода учёбы. Выплату будут делать до 23 лет.
Закон предусматривает также упрощённый порядок возобновления выплаты пенсии по случаю потери кормильца, если подросток поступил в колледж или вуз. Он просто продолжит её получать. Для этого не потребуется писать заявление.
На данный момент ситуация такова: выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, лишаются пенсии по потере кормильца. Они начинают вновь получать эту выплату, если поступят на очное обучение в другую образовательную организацию. Причём возобновляют начисление пенсии после того, как получатель предоставит в Пенсионный фонд заявление и справку о продолжении учёбы. Таким образом, с 1 июня процедура начисления выплаты станет проще.
В поправках к закону «О страховых пенсиях» конкретизируются и некоторые нюансы получения выплаты. Так, «предполагается и не требует доказательств иждивение детей умершего кормильца, достигших возраста 18 лет, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации».
Тут важно учитывать, что на момент смерти кормильца дети не должны были работать или вести иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. Таким образом, её не может получать студент, который, например, официально трудоустроен, а его работодатель делает соответствующие отчисления в ПФР.
Кроме того, готовится массовая индексация пенсий. Она коснётся также социальных выплат и МРОТ. В Госдуме уже сообщили, что индексация будет произведена автоматически. Составит она, по предварительным данным, 8−9%. Есть вероятность, что точные параметры станут понятны уже в июне.
С 1 июня некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии. Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Напомню, что в феврале были массово проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам до уровня 8,6%. Те, кто ещё работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%. Выплаты будут увеличены автоматически. Обращаться для этого никуда не нужно.
Светлана Петриковастарший управляющий партнёр юридической компании PG Partners
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов обратил внимание, что с 1 апреля 2022 года на 8,6% были проиндексированы социальные пенсии. Также были закреплены гарантии выплаты социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, в период их временного трудоустройства по направлению государственной службы занятости.
— На период до 1 января 2023 года установлен особый порядок выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний людям, проживающим за пределами России. Также в июне 2022 года планируется индексация пенсии неработающим пенсионерам, но конкретные сроки пока не установлены, — добавил Александр Спиридонов.
Юристы также отметили, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. В результате их пенсия повысится на 6564 рубля 31 копейку. Такую же прибавку получат и инвалиды, которым в июне будет установлена первая группа.
Напомним ещё, что с 1 мая 2022 года уже пересчитали размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.
Кроме того, с 1 мая в ПФР начали принимать заявления на новую выплату семьям с небольшим доходом. Это пособие на детей от 8 до 17 лет. Нужно учесть, что назначать его будут с 1 апреля. Подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца. Впрочем, при условии, что в апреле ребёнку уже исполнилось восемь лет.