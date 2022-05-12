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11:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки число госпитализированных с коронавирусом выросло в три раза

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 4065 случаев заражения COVID-19, днем ранее их количество составило 4102. Число суточных госпитализаций равно 3353 — на 196,2% больше по сравнению с 11 мая (1132). Выписали за прошедшие сутки 6930 человек — на 37,4% больше, чем днем ранее. За последние сутки в России зафиксировали 111 летальных исходов, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2022

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Санкт-Петербург — 321 (за все время — 1 523 525),
  • Москва — 294 (2 764 737),
  • Татарстан — 189 (147 025),
  • Волгоградская область — 155 (218 754),
  • Челябинская область — 146 (328 267).

Выписали за прошедшие сутки 6930 человек — на 37,4% больше, чем 11 мая (5043). За день в России зафиксировали 111 летальных исходов — на 13 больше, чем накануне.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 18 (с начала пандемии — 43 455);.
  • Санкт-Петербург — 11 (33 639);.
  • Челябинская области — 6 (7 627);.
  • Красноярский край — 4 (10 803);.
  • Московская область, Республика Башкортостан, Ульяновская, Тюменская и Пензенская области, Республика Коми, Кемеровская и Липецкая области — по 3 (15 059, 5 631, 4 661, 4 311, 5 849, 3 163, 2 336, 3 737).

11 мая глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что коронавирус не ушел из России. По его словам, в настоящее время «активно болеет» более 100 тыс. человек.

Дарья Эрозбек

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