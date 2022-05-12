11:51 (мск), источник: Коммерсантъ
В России за сутки число госпитализированных с коронавирусом выросло в три раза
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 4065 случаев заражения COVID-19, днем ранее их количество составило 4102. Число суточных госпитализаций равно 3353 — на 196,2% больше по сравнению с 11 мая (1132). Выписали за прошедшие сутки 6930 человек — на 37,4% больше, чем днем ранее. За последние сутки в России зафиксировали 111 летальных исходов, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.