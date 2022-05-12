13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли тропического паука-амфибию
Членистоногое способно дышать под водой.
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В июле 2019 года ученые Бингемтонского университета находились на биологической станции Лас-Крусес в провинции Пунтаренас в Коста-Рике, где случайно увидели Trechalea extensa — совершенно новый, неисследованный вид паука. Он располагался на валуне рядом с ручьем, впадающим в реку Яву, и при попытке исследователей его поймать, тут же побежал по воде.
Такое поведение вполне нормально для представителей этого вида, но последующие действия паука шокировали ученых. Оказавшись в ловушке, членистоногое погрузилось на 25 сантиметров под воду и осталось там на 32 минуты. При такой тактике обычный паук сильно бы рисковал: теплопотеря, нехватка воздуха, водные хищники и отсутствие пропитания вполне могли бы его убить. По словам Линдси Сверк, биолога из Бингемтонского университета и ведущего автора нового исследования, пауки Trechalea прячутся под водой именно для того, чтобы избежать угрозы, причем делают это аномально долго.
Героя истории все же удалось поймать, заснять под водой и исследовать. Недавно ученые опубликовали свои наблюдения в Wiley Online Library — одном из крупнейших и наиболее авторитетных издательств онлайн-журналов. В нем Линдси Сверк и ее коллеги Мэйси Петрула и Патрисия Эскете заявляют, что «полуводный» паук охотится с суши на водных обитателей, скрывается от потенциальной наземной опасности в воде и обладает особой водоотталкивающей защитой — пузырьками воздуха на кончиках волосков.
Исследователи Бингемтонского университета отмечают: «Эта оболочка настолько совершенна, что паук выглядит так, будто его окунули в серебро. Воздушная пленка может служить для защиты дыхательных отверстий от воды, поскольку эти пауки дышат воздухом. Воздушная пленка также может помочь минимизировать потери тепла в холодной воде ручья, в которую погружается паук».
Олеся Маевская