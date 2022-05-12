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14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китай напечатает ГЭС на 3D-принтере

Она станет самым высоким в мире напечатанным сооружением.

Источник: South China Morning Post

Старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post опубликовала новость о подготовке к строительству новой гидроэлектростанции.

Постройка ГЭС Yangqu высотой 180 метров (590 футов) пройдет с использованием беспилотных экскаваторов, грузовиков, бульдозеров, асфальтоукладчиков и катков, управляемых искусственным интеллектом — в том же процессе аддитивного производства, который используется в 3D-печати. Люди в строительстве задействованы не будут.

По плану, плотину напечатают, соберут и запустят в эксплуатацию к 2024 году. После завершения строительства гидроэлектростанция будет ежегодно поставлять почти 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в провинцию Хэнань.

Олеся Маевская

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