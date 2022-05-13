11:07 (мск), источник: ТАСС
Две трети опрошенных россиян в 2022 году стали чаще покупать консервы
Почти треть опрошенных готовят блюда с тушенкой примерно один или два раза в месяц, следует из данных nePochta.
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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Две трети россиян стали чаще покупать консервы в этом году, причем каждый пятый житель РФ стал покупать на треть больше этого вида продукта. Об этом свидетельствуют результаты общероссийского опроса, проведенного российской службой курьерской доставки nePochta.
«Почти две трети опрошенных (63%) стали потреблять больше тушенки по сравнению с прошлым годом. Причем каждый пятый (19%) — примерно на треть больше, а каждый девятый (11%) — в полтора раза больше», — отмечается в исследовании.
В частности, почти треть опрошенных (32%) готовят блюда с тушенкой примерно один или два раза в месяц, а каждый шестой (16%) — 3−4 раза в месяц. Каждый восьмой (12%) респондент готовит блюда с ней примерно раз в два-три месяца. Совсем не потребляют консервированное мясо 9% россиян.
Эксперты отметили, что основных причин, по которым респонденты увеличили потребление рыбных и мясных консервов, несколько. Во-первых, март — апрель — преддверие летнего сезона и поездок за город, в походы и на дачу, когда возникает потребность в приобретении простых в приготовлении продуктов с длительным сроком хранения. Этот фактор называли 59% респондентов, увеличивших потребление тушенки этой весной.
Второй фактор — рост инфляционных ожиданий в условиях экономической неопределенности (71% опрошенных указывал этот фактор). Третий фактор — психологический: опасения уменьшения ассортимента продуктов и желание закупиться продуктом впрок, учитывая, что консервированные мясо и рыба — продукт с длительным сроком хранения, удобный в хранении и не занимающий место в холодильнике (на него указали 64% опрошенных). Еще 26% опрошенных отправились за тушенкой под влиянием паники, взяв пример с родственников или знакомых.
Еще 22% опрошенных стали покупать мясные и рыбные консервы по той причине, что «распробовали» их и хотят потреблять их чаще, потому что они им нравятся, добавили эксперты.
По данным аналитиков, консервированное мясо оказалось более востребовано среди респондентов, нежели рыба. Как показал опрос, консервированное мясо входит в повседневный рацион каждого второго респондента (49%), в то время как консервированная рыба — лишь каждого шестого респондента (17%).
Самым популярным блюдом с консервированным мясом оказались макароны по-флотски (57%). На втором месте отварная гречка с тушенкой (44%) и тушеный картофель с тушенкой (41%), жареная картошка с тушенкой (36%) и перловая каша с тушенкой (23%). Консервированную рыбу чаще всего используют для приготовления салатов (58%), прежде всего мимозы (62%), рыбных супов (53%), котлет из рыбных консервов (45%), пирогов с рыбной начинкой (36%).
В опросе приняли участие 1 502 жителя всех федеральных округов, из них 48% — мужчины и 52% — женщины.