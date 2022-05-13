10:45 (мск), источник: Секрет Фирмы
Коллекционер купил скелет динозавра за $12,4 млн
Скелет динозавра дейнониха продали на торгах аукционного дома Christie’s в США за $12,4 млн. Об этом сообщил ТАСС.
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Особенность лота в том, что останки динозавра по прозвищу Гектор сохранились лучше скелета других его сородичей. Ранее анонимный покупатель из США приобрёл на аукционе в Париже скелет трицератопса за €6,65 млн. Это в четыре раза дороже, чем ожидали организаторы торгов.
Дейнонихи жили на территории нынешней Северной Америки примерно 108−115 млн лет назад. Скелет Гектора высотой 3 метра извлекли в американском штате Монтана в 2012—2014 годах.
Это единственный скелет дейнониха, который перейдёт в частную собственность.
Дейнонихи (Deinonychus) получили своё название из-за больших когтей. Известно, что они были хищниками и могли стоять на двух ногах, что делало их более подвижными во время охоты. Считается, что дейнонихи ближе к птицам, чем к рептилиям.
Ранее анонимный коллекционер из США выиграл аукцион в доме Drouot в Париже. Он стал обладателем окаменелых останков самого большого известного динозавра-трицератопса по прозвищу Большой Джон. Этот динозавр обитал на территории Южной Дакоты более 66 млн лет назад. Ископаемое обошлось покупателю в €6,65 млн, что почти в четыре с половиной раза дороже стартовой стоимости.