Росмолодежь сообщила о наборе волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР

«Волонтеры — те неравнодушные люди, которые способны поделиться добротой, вдохновением и зарядить мотивацией любого человека. С помощью гуманитарных миссий добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры, помощь школьникам в освоении учебной программы, организации досуга малышей, оказание психологической поддержки и многое другое. Это все необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни в Донбассе», — приводит пресс-служба слова руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой.
В пресс-службе рассказали о порядке отбора волонтеров для участия в гуманитарных миссиях «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». Волонтер должен быть совершеннолетним гражданином России, ДНР или ЛНР, иметь знания и опыт, соответствующие требованиям вакансии, быть зарегистрированным на платформе ДОБРО. РФ. После подачи заявки Ассоциация волонтерских центров проводит тестирование и собеседование, чтобы определить уровень компетенции и мотивации. Волонтеру также необходимо пройти онлайн-курс по организации добровольческой деятельности в рамках гуманитарных миссий. По итогам тестирования, собеседования, прохождения курса кандидат получает результаты отборочного этапа на свою электронную почту.
После волонтеры проходят обучение в штабе, которое состоит из 18 часов практических занятий: по психологии экстремальных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, навигации, радиосвязи, технике безопасности, охране труда, особенностям пребывания в ЛДНР и работе в экстремальных условиях. После этого доброволец проходит обучение на месте проведения гуманитарной миссии и его знакомят с программой и поставленными задачами. На территории проведения гуманитарных миссий добровольцев обеспечат питанием, проживанием, униформой и средствами защиты. Также предоставят страховку, в случае травмы добровольцы смогут получить компенсацию.