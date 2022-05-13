13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из реки Меконг в Камбодже выудили ската, похожего на гигантскую лужу
Четырехметровый речной обитатель весит 180 кг и считается исчезающим видом.
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The Guardian сообщает о невероятном улове. Камбоджийский рыбак, живущий в северо-восточной провинции Камбоджи Стынгтраенг, выудил огромного ската. Увидев размеры улова, мужчина позвал на помощь соседей. Они в свою очередь связались с сотрудниками проекта «Чудеса Меконга», занимающегося исследованием биоразнообразия реки.
Группа морских биологов взвесила и измерила ската, после чего выпустила животное обратно в реку. Ученые переживают, что фауна Меконга находится под угрозой. Зеб Хоган, рыбный биолог из Университета Невады, возглавляющий экспедицию проекта «Чудеса Меконга» говорит: «Этот значительный “улов” подтверждает существование данного вида вымирающей рыбы на конкретном участке реки. Этот отдаленный уголок недостаточно изучен, потому невероятно важен для рыболовства и биоразнообразия».
Позже команда использовала беспилотные подводные аппараты, оснащенные фонарями и камерами, чтобы лучше изучить реку. Биологи утверждают, что обитатели вод могут серьезно пострадать от «разрушительных экологических последствий», если в этом районе пройдет запланированная постройка гидроэлектростанций. Также животные и рыбы страдают от незаконной рыбалки и неправильной утилизации отходов.
Хоган, изучающий биоразнообразие реки более 20 лет, сказал, что сокращение популяции некоторых пресноводных рыб в Меконге сильно повлияет на Камбоджу в целом. «Исторически на этом участке реки рождалось 200 миллиардов мальков, которые затем во время сезона паводков рассеивались по всей Камбодже и даже Вьетнаму», — сказал ученый.
Олеся Маевская