14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителей Франции призвали держаться подальше от пьяных оленей
Животные могут вести себя агрессивно и нанести вред людям.
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Информационное агентство США United Press International сообщает, что в Нормандии в полицию все чаще стали поступать жалобы на опасных оленей. Животные объелись почек на деревьях: сахар из растений начинает бродить в желудках, выделяя алкоголь.
Опьяневшие и зачастую дезориентированные олени выходят на проезжую часть, нападают на машины и людей. Власти призвали местных жителей и туристов остерегаться потенциальных встреч с животными и не провоцировать их.
По словам зоологов, олени придут в норму к концу мая, когда почки распустятся и зацветут.
Олеся Маевская.