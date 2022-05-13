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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жителей Франции призвали держаться подальше от пьяных оленей

Животные могут вести себя агрессивно и нанести вред людям.

Информационное агентство США United Press International сообщает, что в Нормандии в полицию все чаще стали поступать жалобы на опасных оленей. Животные объелись почек на деревьях: сахар из растений начинает бродить в желудках, выделяя алкоголь.

Опьяневшие и зачастую дезориентированные олени выходят на проезжую часть, нападают на машины и людей. Власти призвали местных жителей и туристов остерегаться потенциальных встреч с животными и не провоцировать их.

По словам зоологов, олени придут в норму к концу мая, когда почки распустятся и зацветут.

Олеся Маевская.

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