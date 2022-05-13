16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
7 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
Или как связаны императрица Екатерина II, Севастополь и моряки-черноморцы.
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Уже 26 лет 13 мая отмечается важный праздник — День Черноморского флота ВМФ России. После присоединения Крыма к России, весной 1783 года императрицей Екатериной II был подписан указ об основании Черноморского флота. И в этом же году 13 мая в Ахтиарскую бухту вошли 11 кораблей Азовской флотилии. Позже к ним присоединились еще 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти корабли стали ядром зарождающегося Черноморского флота.
В честь этого праздника мы хотим рассказать вам о его особенностях, традициях и истории.
Хотя впервые Черноморский флот был создан в XVIII веке по воле и указу императрицы Екатерины II, праздник был учрежден приказом главнокомандующего военно-морского флота Российской Федерации лишь 15 июля 1996 года.
В 1784 году указом Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь: в переводе с греческого языка слово «севастополь» означает «величественный». Вскоре именно Севастополь стал главной базой российского флота на Черном море.
«Эпицентры» празднования Дня Черноморского флота в России — Севастополь и Новороссийск. В этот день проходят торжественные построения на кораблях, в прибрежных зонах и поднимают флаги. Также организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие мероприятия.
Среди традиций праздника — возложение цветов к памятникам, среди которых монументы императрице Екатерине II как одной из основательниц Черноморского флота.
Корабельный состав Черноморского флота насчитывает около 40 единиц, в том числе две подлодки, два больших противолодочных корабля и три сторожевых, малые ракетные, десантные, разведывательные корабли, тральщики и спасательные суда.
В Новороссийске и Крыму есть памятники морякам-черноморцам, выполненные в форме военных кораблей.
По поверьям в этот день, перед тем как отправится в дальний путь, нужно было искупаться в талой воде из мартовского снега. Ее специально сохраняли на такой случай.
Олеся Маевская