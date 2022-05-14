Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay

«Пятнадцатого мая, в день рождения нашего любимого московского метро, мы разыграем бесплатные поездки по Face Pay», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо найти и отсканировать через приложение «Метро Москвы» 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. Пресс-служба подсказала, что эти станции между собой на схеме образуют букву «М».
Также в сообщении рассказали, что нужно обновить приложение «Метро Москвы», быть зарегистрированным в личном кабинете и в системе Face Pay. Условия конкурса можно найти в разделе «Метро» приложения.
Кроме того, уточняется, что выигрыш в виде 30 дней бесплатных поездок в метро по Face Pay, начиная с 20 мая, получат первые 10 пассажиров, которые отсканируют все пять QR-кодов.
«Конкурс стартует 15 мая в 8.00», — заключили в пресс-службе.