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14:39 (мск), источник: © РИА Новости

Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Московский метрополитен в честь своего дня рождения 15 мая проведёт конкурс, в котором разыграет бесплатные поездки по Face Pay, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Источник: © РИА Новости

«Пятнадцатого мая, в день рождения нашего любимого московского метро, мы разыграем бесплатные поездки по Face Pay», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо найти и отсканировать через приложение «Метро Москвы» 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. Пресс-служба подсказала, что эти станции между собой на схеме образуют букву «М».

Также в сообщении рассказали, что нужно обновить приложение «Метро Москвы», быть зарегистрированным в личном кабинете и в системе Face Pay. Условия конкурса можно найти в разделе «Метро» приложения.

Кроме того, уточняется, что выигрыш в виде 30 дней бесплатных поездок в метро по Face Pay, начиная с 20 мая, получат первые 10 пассажиров, которые отсканируют все пять QR-кодов.

«Конкурс стартует 15 мая в 8.00», — заключили в пресс-службе.

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