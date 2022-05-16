С 1 июня вырастет размер окладов, пособий и льгот: Кто станет получать больше и на сколько

С 1 июня вступает в силу сразу несколько новшеств в разных регионах, которые связаны с повышением зарплат и социальных выплат. Например, в Алтайском крае увеличат оклады бюджетникам. Поменяется система оплаты труда. С 1 июня у бюджетников доля оклада в структуре зарплаты станет больше. Об этом сообщил юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы «Совет» Тимур Фатыхов.
По его словам, окладная часть заработной платы бюджетных работников будет увеличена в 1,5 раза. Власти региона сообщили, что фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в Алтайском крае вырастет на 15% по сравнению с 2021 годом. Причём у разных категорий работников прибавка к зарплате составит от 10 до 20%. Всего же в регионе насчитывается порядка 160 тысяч работников бюджетной сферы. Среди них государственные гражданские и муниципальные служащие.
— С 1 июня в Мурманской области планируется увеличение региональной ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на 4% — до 1131 рубля 38 копеек и 1878 рублей 40 копеек соответственно, — рассказал Тимур Фатыхов.
Кроме того, с 1 июня автоматически продлят до 1 сентября выплату страховой пенсии по потере кормильца. Это коснётся молодых людей от 18 лет, окончивших школу. При этом будущий студент при поступлении в учебное заведение продолжит получать пособие до 23 лет.
Для этого ему не потребуется заполнять никаких дополнительных форм в Пенсионном фонде. Таким образом, процедура начисления выплат станет намного проще.
Он уточнил также, что с 1 июня пенсионеры, уволившиеся с работы в феврале этого года, начнут получать повышенную пенсию. Индексация составит 8,6%.
— Органы государственной власти на федеральном уровне планируют в конце июня — начале июля 2022 года провести индексацию пенсий неработающим пенсионерам. Конкретные сроки на сегодняшний день ещё не оглашены, и нормативно-правовых актов нет. Но вероятно, что такое решение будет принято в ближайшем будущем. На региональном уровне возможность индексации социальных выплат зависит от принятых нормативно-правовых актов и объёма бюджетных ассигнований на 2022 год. Например, размер индексаций социальных выплат в Мурманской области с 1 июня 2022 года составляет 4%, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.
Стоит отметить, что до 1 июля 2022 года можно подать заявление на возврат разовых социальных выплат, которые банк списал для погашения долга по кредиту. Деньги вернут, если их начислили до 1 мая 2022 года. Среди них, например, единовременные денежные суммы за возмещение вреда, причинённого здоровью, в связи со смертью кормильца, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно, социальное пособие на погребение.
Банк вернёт деньги в течение семи календарных дней. Впрочем, долг по кредиту никто не отменит, его всё равно придётся погасить. Пени или штраф за этот период начислять не будут.
Что касается регулярных выплат, то их можно будет вернуть и в дальнейшем. Для этого необходимо обратиться с заявлением на возврат в течение 14 дней после того, как банк снял деньги со счёта. К таким выплатам относятся, в частности, надбавки к пенсиям, ежемесячные пособия беременным, малоимущим семьям, пособия на детей. Надо отметить, что к социальным выплатам не относятся стипендии.
В ПФР отметили, что уже начали перечислять новое пособие на детей, которое ввели с 1 апреля, но фактически начали выплачивать с 1 мая. Получателям перевели сумму сразу за два месяца.
— Оформить новое пособие на детей 8−16 лет родители могут, если средний доход семьи меньше прожиточного минимума в регионе. По уровню дохода определяется не только право на пособие, но и его размер. Базовая выплата составляет 50% прожиточного минимума ребёнка в регионе. В среднем по России это 6100 рублей в месяц, — рассказали в ПФР.
Там добавили, что, если с учётом пособия, назначенного в размере 50%, средний доход в семье по-прежнему меньше прожиточного минимума, сумму выплаты увеличивают до 75%. Если и этого недостаточно, пособие устанавливают в максимальном размере — 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. Он составляет от 10 300 до 28 000 в зависимости от конкретного субъекта Федерации. В среднем по стране это 12 300 рублей.