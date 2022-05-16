Школьники из ДНР и ЛНР в 2022 году впервые примут участие в конкурсе «Большая перемена»

«“Большая перемена” перед каждым из вас в вашей жизни сейчас стоит. Нужно как можно больше это содержание [конкурса] донести до школьников Донецкой и Луганской народных республик, потому что вы, ребята, в первый раз в этом конкурсе будете принимать участие», — сказал Новиков в ходе презентации конкурса для школьников из ДНР и ЛНР.
По его словам, в ДНР уже 27 тыс. школьников хотят зарегистрироваться для участия в конкурсе «Большая перемена».
«Это много, это хорошо, это здорово. Это действительно создает для вас большие возможности», — подчеркнул Новиков.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе конкурса, ребята из ДНР и ЛНР смогут принять участие уже в новом сезоне «Большой перемены», на который сейчас идет регистрация. Кроме того, школьники из Донбасса смогут заявиться для участия в специальном треке конкурса — «Планета Большая перемена». Победа в нем даст возможность поехать в международный центр «Артек».
В конкурсе смогут принять участие ученики 5−10 классов, а также студенты 1−3 курсов колледжей. Речь идет не только о российских, но и об иностранных школьниках. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online. Партнером международного трека конкурса выступит Россотрудничество. Конкурсанты смогут принять участие в 12 тематических направлениях: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность. Победители получат путевки в международный центр «Артек», путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, денежные премии и гранты на обучение или запуск стартапа.