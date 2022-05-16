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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нидерландах создали желтую подводную лодку для вечеринок

Сколько будет стоить билет — пока неизвестно.

Daily Mail сообщает, что инженеры из голландской U-Boat Worx представили субмарину для «самых запоминающихся и престижных событий на планете». Создатели сообщают, что 120 «гуляк» смогут любоваться морскими красотами на глубине 650 футов (200 метров).

На 115 футах (35 метров) самой подлодки планируется наличие мишленовского ресторана, казино, тренажерного или даже свадебного зала. Субмарина будет работать на батарейках и сможет плавать 24 часа, а декомпрессия пассажирам и экипажу грозить не будет — среда с полным давлением их защитит.

Красоты морских глубин будут подсвечены специальными прожекторами, а любоваться ими можно будет через 14 огромных иллюминаторов.

Олеся Маевская

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