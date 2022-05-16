14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Чили найден гигантский беременный ихтиозавр
Древнюю морскую рептилию ученые назвали Фионой.
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Новостное агентство Reuters сообщает о том, что палеонтологи нашли в леднике Тиндалла в чилийской Патагонии крупнейшую окаменелость ихтиозавра с эмбрионом внутри. Благодаря природной «заморозке» детеныш прекрасно сохранился.
«Окаменелость является единственным сохранившимся беременным ихтиозавром, существовавшим на планете в период между 129 и 139 миллионами лет назад, — сказала Джудит Пардо, палеонтолог из Центра антарктических исследований Университета Магалланес, обнаружившая Фиону. — Поэтому эта находка невероятно важна».
Пардо наткнулась на окаменелость более 10 лет назад, но из-за экстремальных климатических условий, непростой для работы местности и удаленности от города процесс извлечения Фионы стал сложной логистической задачей. Ученые потратили 31 день, чтобы вызволить ее из-подо льда. Поскольку окаменелость была полной, ученым пришлось извлечь пять блоков весом 200 килограммов, чтобы сохранить кости целыми.
Джудит Пардо отметила, что во время извлечения Фионы палеонтологи обнаружили еще 23 экземпляра ихтиозавров, в результате чего общее количество найденных в леднике окаменелостей Тиндалла достигло почти 100. Теперь этот регион считается одним из самых «богатых» на хорошо сохранившихся ихтиозавров на планете. Фиону в настоящее время готовят к показу на выставке в Музее естественной истории Рио-Секо на юге Чили.
Олеся Маевская